Sportitalia - Non solo Boga ed Under: il piano C è Deulofeu

Non solo Boga ed Under. Il Napoli ha anche un piano C per le corsie esterne. Secondo quanto riferito da Michele Criscitiello di Sportitalia, il club partenopeo lavora in alternativa anche per Gerard Deulofeu, classe '94 del Watford ma con un passato anche al Milan, Barcellona ed Everton. Il giocatore lascerà il Watford ed ha una valutazione intorno ai 25mln di euro.