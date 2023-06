Sportitalia - Ottimismo per Kadioglu: previsti nuovi contatti per limare distanza

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, c'è ottimismo per l'arrivo del calciatore del Fenerbahce al Napoli.

Importanti novità su Ferdi Kadioglu: secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, c'è ottimismo per l'arrivo del calciatore del Fenerbahce al Napoli. Ci sono stati i primi contatti ufficiali tra il club partenopeo e la società turca. Attualmente c'è distanza tra le parti ma resta ottimismo, le due società si incontreranno nuovamente per cercare di limare la distanza e arrivare alla fumata bianca, il classe 1999 spinge per approdare in Serie A.