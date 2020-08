Sportitalia - Quante richieste per Llorente! 7 offerte di cui 3 dall'Italia, i dettagli

Tante richieste per Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ci sono addirittura 7 offerte per l'attaccante spagnolo. In Italia c'è sicuramente il Benevento che offre due anni di contratto a 2mln di euro netti a stagione.

Ultiori dettagli vengono forniti sul sito uffiale di Alfredo Pedullà: "Fernando Llorente lascerà il Napoli, deve soltanto scegliere. Sono arrivate proposte ufficiali dalla Serie A: sono in fila Genoa (che spinge anche per Younes), Parma e Benevento. Ma Llorente ha altre proposte: due dalla Liga, una dalla Germania e una dalla Premier. Quindi la scelta spetta a lui con la certezza che il suo futuro sarà lontano da Napoli".