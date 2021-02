SSC Napoli, il chiarimento: "Gattuso non ha profili social, account esistenti gestiti da non autorizzati"

La SSC Napoli, attraverso un tweet sul suo sito ufficiale, ha specificato e chiarito che mister Rino Gattuso non ha profili social riconducibili a lui: “La SSC Napoli ricorda che il Sig. Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”. Di seguito il tweet.

La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili” pic.twitter.com/8nVz6PIGlz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2021