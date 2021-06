SSCN, Formisano: "Che bello tornare a Dimaro, accredito online e gratuito per entrare allo stadio"

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales e Marketing della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Torniamo in Trentino, che è casa nostra, e sarà bello farlo dopo quanto accaduto in questi mesi. Seguiremo le procedure legate al contrasto al Covid: speriamo da luglio di godere di qualche allentamento sulle strette per vivere il ritiro con serenità".

INIZIATIVE - "Abbiamo confermato la presenza del Villaggio gratuito per i bambini a ridosso del campo di allenamento. In queste ore abbiamo confronti con gli organismi del Trentino per mettere a punto una procedura di accesso all'impianto".

SULLO STADIO MARADONA - "Per il prossimo campionato saremo legati alle norme del Governo. Posso dire che i nostri sistemi di ticketing e controllo accessi si legheranno ad eventuali green pass. Saremo al passo con le norme, questo è certo".