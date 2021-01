Telegraph - Ritorno di fiamma per il '97 Tierney dell'Arsenal: Napoli pronto a tornare alla carica

Caccia ad un laterale basso in casa Napoli. Il club azzurro vorrebbe cedere uno degli esterni in organico per poi dare l'assalto ad un nuovo obiettivo. E la società sarebbe tornata su Kieran Tierney, terzino scozzese classe '97 dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph infatti, il club azzurro è pronto a tornare alla carica per l'esterno cercato anche in estate.