Tmw - Danso obiettivo numero uno del Napoli, ma il Lens fa muro: la situazione

Il Napoli continua a ritenere Kevin Danso l'obiettivo numero uno per la retroguardia dopo l'addio di Kim

Il Napoli continua a ritenere Kevin Danso l'obiettivo numero uno per la retroguardia dopo l'addio di Kim, ma la situazione in casa Lens ora è molto cambiata: il club francese, stando a quanto da noi raccolto, può alzare il muro dopo gli addii di Fofana e Openda. La valutazione è destinata a salire ulteriormente, ma non è detto che senza una sorta di richiesta di cessione il centrale non rimanga in Francia.

Il Lens gioca in Champions e ha già venduto due calciatori fondamentali per il suo modo di giocare. Danso sarebbe il terzo e il club francese non ha alcuna intenzione di fare brutte figure nell'anno del suo ritorno ad alto livello. A riferirlo è Tuttomercatoweb.