Tmw - Gabri Veiga, ultimi dettagli sulle commissioni agli agenti: affare non a rischio

Il futuro di Gabri Veiga sarà al Napoli. La trattativa per l'arrivo del centrocampista alla corte di Rudi Garcia non è infatti a rischio, ma mancano ancora alcuni dettagli da sistemare, sia per quel che riguarda l'ingaggio e le commissioni, sia con il Celta Vigo, con gli azzurri che stanno provando a limare qualcosa dalla richiesta da 36 milioni di euro più bonus. L'operazione sta andando un po' per le lunghe, più di quello che ci si poteva aspettare nella giornata di ieri, ma la fumata bianca è comunque in arrivo.

Centrocampo completato.

Con l'arrivo di Gabri Veiga il reparto mediano del Napoli sarà a posto e a quel punto potrà partire anche l'asta per Gaetano: lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona in Serie A, oltre a Bari, Sampdoria e Parma in B.