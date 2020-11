Tmw - Inter in pressing su Maksimovic per giugno: lo vuole a parametro zero, pronto un quadriennale

Inter al lavoro già per la prossima stagione. Stando a quanto scrive Tuttomercatoweb.com, nome caldo è quello di Nikola Maksimovic del Napoli. Il difensore è un’idea concreta in casa nerazzurra. E così la società del presidente Zhang sta studiando le mosse per arrivare al calciatore in scadenza di contratto con il Napoli.

RINNOVO O INTER? - Rinnovo al momento lontano, possibile che la società di De Laurentiis tenti un nuovo approccio. Intanto l’Inter prepara numeri e contratto. A breve sarà pronto un contratto quadriennale da sottoporre a Maksimovic e l’entourage. Il nuovo rinforzo nerazzurro può arrivare da Napoli.