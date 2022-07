Tmw - Mertens si avvicina al Marsiglia: nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca

Mertens è il primo obiettivo per l'attacco dei transalpini e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

Dries Mertens si avvicina all'Olympique Marsiglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nonostante gli interessamenti della Lazio per il belga, il club francese è in pole per prendere il giocatore a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli. Mertens è il primo obiettivo per l'attacco dei transalpini e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.