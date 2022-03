Tmw - Politano di ritorno a Napoli: lascia la Nazionale per un lieve risentimento muscolare al polpaccio

Matteo Politano lascerà in queste ore il ritiro della Nazionale a causa di un lieve risentimento al polpaccio destro.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Matteo Politano lascerà in queste ore il ritiro della Nazionale a causa di un lieve risentimento al polpaccio destro. Nulla di grave, l'esterno del Napoli ha solo bisogno di riposo, ma a causa di questo problema il ct Mancini ha preferito non portarlo a Konya, in Turchia, facendolo rientrare da questo pomeriggio nel suo club di appartenenza. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.