Tmw - Tutino-Parma, il Napoli strappa una cifra più alta: i dettagli

Gennaro Tutino domani, dopo aver svolto le visite mediche col Parma, sarà un nuovo giocatore gialloblù. L'attaccante lascerà il Napoli per trasferirsi in Emilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giornalista di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini riporta su Twitter le cifre dell'operazione che dovrebbero essere leggermente più alte rispetto a quelle trapelate e su cui le due società hanno trattato a lungo: "Tutino va al Parma a titolo definitivo per 6 milioni più bonus".

Simy sempre più vicino alla Salernitana, con Tutino che invece va al Parma a titolo definitivo per 6 milioni più bonus — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 9, 2021