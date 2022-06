I tre incedibili indicati da Spalletti ad ADL: il futuro di due di loro è in bilico

Il Napoli è alle prese con la questione rinnovi, uno dei primi temi di mercato che sono stati trattati in sede di programmazione della prossima stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alle prese con la questione rinnovi, uno dei primi temi di mercato che sono stati trattati in sede di programmazione della prossima stagione. E Luciano Spalletti è stato chiaro, indicando tre incedibili: David Ospina, Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly. Due di loro (il portiere e il difensore) non sanno ancora quale sarà il proprio futuro, come scrive il Corriere dello Sport:

"In occasione dei primi incontri relativi alla programmazione del nuovo Napoli, David il colombiano era stato indicato come uno dei pilastri insieme con Anguissa e Koulibaly, ma poi le trattative per il rinnovo sono finite nel limbo e all'orizzonte, per il momento, ci sono ancora nuvole".