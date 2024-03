Tuttosport - ADL furioso con Dazn perché non sposta gara con l'Atalanta

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport rivela il vero motivo per cui De Laurentiis è furioso con Dazn

Il presidente avrebbe voluto posticipare la gara con l'Atalanta dal 30 marzo al 1 aprile, Pasquetta, perché Calzona fino al 27 sarà in ritiro con la Slovacchia per le amichevoli pre Europei. Ma non si può spostare la gara dato che il 3 aprile l'Atalanta gioca la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.