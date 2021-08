Tuttosport - Amrabat non convince, ma può essere il colpo finale: spunta formula nuova

Alla fine potrebbe essere proprio Sofyan Amrabat il rinforzo per la mediana del Napoli. La Fiorentina ha preso Torreira e potrebbe cedere il calciatore con la formula del prestito con obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi di squadra e personali. L'ex Verona, scrive Tuttosport, non è il primo obiettivo di mercato del Napoli, non sembra adatto per il centrocampo a tre che ha in mente Spalletti, ma potrebbe comunque arrivare grazie a questa formula.