Tuttosport - Di Lorenzo non ha cambiato idea: il Napoli lo scambia per Chiesa?

De Laurentiis valuta 20mln il terzino, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato idea sul suo futuro. Nonostante i tanti rumors circolati negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’avvento ufficiale sulla panchina del Napoli di Antonio Conte, il terzino sta mantenendo la linea di pensiero intrapresa ormai da qualche settimana: lasciare il club azzurro, del quale è capitano, durante la sessione estiva che scatterà tra pochi giorni.

Anche questa settimana le parti non si sono incontrate: stando a quello che riporta Tuttosport, lo strappo non è stato ancora ricucito e non è neppure detto che ciò accada. L'Europeo è alle porte e il terzino destro vuole concentrarsi sulla competizione da giocare con l’Italia: il che rischia di dilatare i tempi. Una fase di stallo che sta portando anche lo stesso Napoli a guardarsi intorno. I dirigenti azzurri, infatti, hanno chiesto informazioni per Bellanova del Torino (c’è in grande pressing anche la Roma) e Vanderson del Monaco.

Derby d'Italia per il capitano partenopeo

Per Di Lorenzo è forte l'interesse di Juventus e Inter, rigorosamente in quest'ordine. Da capire ancora i contorni della possibile operazione. De Laurentiis valuta 20 milioni il terzino, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte come Federico Chiesa. A quel punto, però, sarebbe la Vecchia Signora a pretendente un robusto conguaglio (15-20 milioni) da abbinare al cartellino di Di Lorenzo per dare il via libera alla partenza del numero 7.