Tuttosport - Dubbio Manolas: se non torna titolare prendere quota una sensazione

Col dubbio Manolas verso la sfida alla Sampdoria nel turno infrasettimanale di giovedì a Marassi. Si parla del difensore greco sull'edizione odierna di Tuttosport e di quello che è ormai diventato un ballottaggio al centro della difesa dopo le ultime scelte dii Spalletti: "Il centrale greco ha saltato le ultime due sfide in Inghilterra e al Friuli, dopo il clamoroso errore commesso in occasione dell’1-0 a favore della Juventus.

Ci si aspetta nuovamente un suo utilizzo da titolare, altrimenti prenderà quota la sensazione che in questo periodo della stagione il tecnico toscano preferisca assegnare il posto a Rrahmani , dimostratosi molto più attento e concentrato nelle ultime due sfide giocate da titolare" scrive il quotidiano torinese.