Tuttosport - Emerson Palmieri ha già dato il suo ok a Spalletti: Napoli è destinazione gradita

La prima scelta del Napoli per la fascia sinistra, vera e propria priorità di mercato per il club azzurro in virtù dell'addio di Elseid Hysaj, di quello eventuale di Mario Rui e delle condizioni di Faouzi Ghoulam, è Emerson Palmieri. Tuttosport fa sapere che il terzino del Chelsea, al quale resta un anno di contratto con i Blues, ha già dato il suo ok a Luciano Spalletti - l'allenatore che l'ha fatto esplodere alla Roma - per raggiungerlo alle pendici del Vesuvio. Napoli è destinazione gradita, ma la concorrenza aumenta: sull'italo-brasiliano sarebbe piombata proprio la Roma dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola.