Tuttosport - Fabiàn separato in casa: Napoli non ha gradito uscita in discoteca

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabiàn separato in casa in questi ultimi giorni napoletani. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta del fastidio del club per la presenza in discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona in attesa dell’esordio in Serie A.

"Fabiàn Ruiz sta vivendo da separato in casa: il Napoli non ha gradito la sua sortita in discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona. Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 milioni con il PSG, che lo acquisterà versando 25 milioni al club azzurro” spiega il quotidiano

Lunedì lo Spalletti furioso

In conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda su Fabian Ruiz al quale non ha risparmiato una bordata.

Stasera mancava Fabian Ruiz: cosa manca sul mercato?

"La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c'era e non si parla di chi non c'è".