Tuttosport - Gattuso con febbre, tosse e mal di gola: ieri assente, ma il tampone è negativo

Notte insonne per Rino Gattuso. Il quotidiano Tuttosport racconta che il tecnico ha accusato un forte stato influenzale, con mal di gola e febbre, tanto da fargli temere di aver contratto il virus. Ha preferito non andare a Castel Volturno e col gruppo ha lavorato il suo vice Riccio in un allenamento che il giorno dopo la gara non prevede attività tattica. Il tampone è risultato negativo e se si sentirà meglio si recherà al centro d'allenamento, anche per parlare alla squadra dopo il ko con l'AZ, senza muovere critiche eccessive