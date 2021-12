Tuttosport - Giroud cerca di toccare il pallone ed è attivo: gol da annullare

Il gol del Milan era da annullare: Giroud cerca comunque di toccare il pallone. È questo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport in relazione all'episodio più contestato (in casa rossonera) della vittoriosa sfida del Napoli a San Siro: "Con il Napoli tornato propositivo e offensivo. Pioli ha atteso un po’ più del solito a modificare l'assetto del Milan: solo dopo un quarto d'‘ora della ripresa ha inserito Giroud e Saelemaekers, togliendo Brahim Diaz e Krunic, sicuramente tra i peggiori. Nemmeno con i due corazzieri in avanti e due corridori sulle fasce (nel finale dentro anche Castillejo), la manovra rossonera si è fatta più pericolosa.

Finché la gioia di un pareggio conquistato proprio al 90’ è stata affossata dalla decisione del Var: prima del tiro vincente di Kessie, Giroud, da terra e in fuorigioco, aveva comunque cercato di toccare il pallone, diventando giocatore attivo e quindi sanzionabile di offside. Sarebbero cambiati risultato e classifica, ma non la sensazione di un Milan in totale affanno e privo di idee che, tra l’altro, non batte il Napoli a San Siro dal 2014.