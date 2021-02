Tuttosport - ADL ha cambiato idea su Gattuso: due valutazioni allontanano l'esonero

Aurelio De Laurentiis cambia di nuovo idea: fiducia a Gattuso anche se dovessero andar male le sfide con Atalanta e Juventus. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta del ripensamento del tecnico dopo la grande rabbia post Verona e le notizie di contatti con altri allenatori.

"De Laurentiis non smentì nulla, sperando che le cose si sistemassero da sole. Non è andata proprio così e adesso, il patron si ritrova nuovamente di fronte all’amletico dubbio: cosa fare in caso di debacle del Napoli contro Atalanta e Juventus, esonerare Gattuso oppure continuare con lui? Nelle ultime ore si sta De Laurentiis sta valutando questa seconda ipotesi, un po’ perchè non ha trovato figure a lui gradite, un po’ perché gli è tornata in mente l’esperienza del Genoa e del suo omologo Preziosi che mandò via prima Gasperini e poi Juric con la squadra che si trovò a lottare per non retrocedere all’ultima giornata".