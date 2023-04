Tuttosport - I due motivi per cui Spalletti ha rinunciato alla conferenza pre-Juve

Luciano Spalletti nella giornata di ieri non ha tenuta la conferenza stampa solita della vigilia. Per Juventus-Napoli nessu incontro con i media pre-partita

Luciano Spalletti nella giornata di ieri non ha tenuta la conferenza stampa solita della vigilia. Per Juventus-Napoli nessu incontro con i media pre-partita, ma perché? Lo scrive l'edizione odierna dI Tuttosport: "Ieri Spalletti ha rinunciato alla conferenza stampa prepartita, probabilmente per evitare domande fastidiose su Milan-Napoli e anche per non dare indicazioni sullo schieramento anti-Juve, nel quale non saranno presenti i due recenti infortunati Mario Rui e Politano"