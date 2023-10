Tuttosport - Il sogno dell'ex Giuntoli: vuole portare Micheli e Mantovani alla Juve

Cristiano Giuntoli vuole tornare a lavorare con Micheli e Mantovani, scrive l’edizione di oggi di Tuttosport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Da ieri alla Juventus si è liberato il posto di capo scouting, l'apprezzato Matteo Tognozzi è infatti andato a fare il direttore sportivo al Granada.

Il piano di Giuntoli. Il Football Director della Juventus ambisce – nel breve periodo – "a contornarsi di alcune delle figure con cui ha lavorato in maniera più proficua nelle ultime stagioni. Figure come Pompilio, suo imprescindibile vice ai tempi del Napoli e collega fedele fin dall’esperienza al Carpi, o come Stefanelli, attualmente impegnato a Pisa".

Il futuro incerto di Micheli e Mantovani. Giuntoli vorrebbe tornare a formare la squadra scounting che aveva a Napoli. "E quindi quello schieramento che prevede ai posti di comando del settore Micheli e Mantovani, nell’ultima estate rimasti alle pendici del Vesuvio, lì dove però – qualche mese più tardi – i rapporti con patron De Laurentiis non sembrano più idilliaci come allora". Il contratto dei due dirigenti azzurri è in scadenza a giugno 2024.