Sky, Marchegiani: "Togliere Hojlund con Lukaku è uno spreco, più facile mettere fuori Neres"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: “Mi piace l’idea di vedere giocare insieme Lukaku e e Hojlund. Penso che Lukaku è ed è stato un giocatore troppo importante per la concezione nello sviluppo del gioco offensivo, che ha Conte.

Quindi quando starà bene giocherà. Tirar fuori dal Napoli questo Hojlund e metterlo nella posizione di ricalzo di Lukaku, mi sembra un po’ uno spreco. E’ più facile mettere fuori Neres, che mettere fuori Hojlund”.