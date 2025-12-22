Sky, Marchegiani: "Togliere Hojlund con Lukaku è uno spreco, più facile mettere fuori Neres"
TuttoNapoli.net
Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: “Mi piace l’idea di vedere giocare insieme Lukaku e e Hojlund. Penso che Lukaku è ed è stato un giocatore troppo importante per la concezione nello sviluppo del gioco offensivo, che ha Conte.
Quindi quando starà bene giocherà. Tirar fuori dal Napoli questo Hojlund e metterlo nella posizione di ricalzo di Lukaku, mi sembra un po’ uno spreco. E’ più facile mettere fuori Neres, che mettere fuori Hojlund”.
