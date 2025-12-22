Sky, Costacurta: “Col Milan capolavoro tattico di Conte! All’inizio non capivo, poi ho capito…”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta: "Il Milan non ha i difensori più forti del campionato nell’uno contro uno. Il capolavoro di Conte dell’altra sera in semifinale di Supercoppa è abbassare le due punte laterali e isolare Hojlund contro quello che poteva essere un miss match ed è funzionato benissimo.

Allargava i braccetti del Milan, che non aiutavano De Winter perché secondo me Conte l’aveva preparata nel modo di lasciare lo spazio a Hojlund nell’uno contro uno. E questo, secondo me, è stato un capolavoro tattico di Antonio. All’inizio non capivo perché nessuno aiutava, poi mi sono messo a guardare…”.