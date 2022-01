Tuttosport - Insigne, risentimento alla coscia destra: da escludere con la Fiorentina

Al 30' della sfida tra il Napoli e la Sampdoria, Lorenzo Insigne ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio muscolare, con il capitano azzurro che si sottoporrà ad alcuni test nelle prossime ore per accertare l'entità dello stop e valutare eventuali tempi di recupero. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport è da escludere un suo recupero per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

"Unica nota stonata, l’infortunio di Insigne, costretto a lasciare il campo dopo appena mezzora a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni del capitano saranno valutate nei prossimi giorni, ma è da escludere che possa essere disponibile giovedì negli ottavi di coppa Italia contro la Fiorentina" si legge suo quotidiano.