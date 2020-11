Tuttosport - Inter su Milik a gennaio, Eriksen o Nainggolan possibili contropartite

L'Inter pensa ad Arek Milik per il mercato di gennaio. Questa l'indiscrezione rilanciata dall'edizione odierna di Tuttosport, che parla di club nerazzurro pronto a valutare un’opzione che in estate non era stata presa in considerazione perché sul giocatore erano forti altri club, come Juventus, Roma e Fiorentina, ovvero Arkadiusz Milik.

"Il polacco, come noto, è fuori rosa al Napoli perché da mesi non ha accettato di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021. Nei giorni scorsi ci sono stati contratti fra la società e l’entourage della punta, ma pare che non si sia trovato alcun accordo. E dunque a gennaio si cercherà una soluzione per l’addio, altrimenti Milik, prima di svincolarsi, resterà fuori e perderà quasi sicuramente l’Europeo. L’Inter ci sta pensando. Milik in un attacco a due potrebbe sposarsi alla perfezione sia con Lautaro che Lukaku. In estate il Napoli aveva trovato un’intesa con la Roma sulla base di 30 milioni fra fisso e bonus, a gennaio il prezzo potrebbe calare e chissà che l’Inter non possa intavolare uno scambio. A Gattuso, per esempio, piace da tempo Vecino, anche se l’acquisto di Bakayoko potrebbe aver chiuso gli spazi. Ma al Napoli potrebbe interessare anche un trequartista per il 4-2-3-1, visto che in quel ruolo finora il tecnico ha puntato forte solo su Mertens: Eriksen, che l’Inter cercherà di piazzare, o lo stesso Nainggolan, potrebbero essere due opzioni. Anche perché l’Inter per poter comprare, dovrà seguire lo stesso copione di settembre, ossia cedere prima di acquistare e i tre centrocampisti sopracitati sono oggi in cima alla lista delle uscite.