Tuttosport - Inter su Milik, ADL vuole 18 mln: la chiave è Politano

Inter pronta a dare l'assalto a gennaio tra uno fra Giroud e Milik, con il polacco obiettivo più raggiungibile. Del futuro dell'attaccante, ora ai margini nel Napoli, scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

"Il francese del Chelsea dopo il poker al Siviglia, ha giocato e segnato sabato contro il Leeds e se Lampard insisterà a dargli spazio, quasi sicuramente terminerà la stagione a Londra. Milik rimane fuori rosa al Napoli, ma a gennaio dovrà trovare una soluzione per non perdere gli Europei. De Laurentiis lo valuta 18 milioni, l'Inter ci pensa, anche perché deve ricevere dagli azzurri 19 milioni per il riscatto di Politano.