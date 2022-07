Tuttosport - Koulibaly, la Juve si affida a Ramadani: l'agente è anche intermediario dell'affare

La missione è affidata a Ramadani, agente di Koulibaly ma anche intermediario dell'operazione.





TuttoNapoli.net

Dopo l'incontro con Ramadani, c'è sempre Kalidou Koulibaly in cima ai pensieri della Juventus, scrive quest'oggi Tuttosport raccontando che il senegalese è il primissimo obiettivo ma la Juve intende prendere due difensori. Un profilo esperto come l'azzurro ed un altro più giovane, ma nonostante il contratto in scadenza nel 2023 l'operazione Koulibaly non è affatto facile. La missione è affidata a Ramadani, agente di Koulibaly ma anche intermediario dell'operazione.