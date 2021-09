Tuttosport - La risposta a chi si chiedeva perchè investire così tanto per Osimhen

"Se vi chiedevate perché il Napoli aveva investito così tanti milioni per uno sbarbato ventenne nigeriano, la doppietta di ieri è stata la risposta più concreta". Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport di Osimhen, col quotidiano che commenta la prestazione degli azzurri a Leicester: “Se vi aspettavate da Spalletti la mano del tecnico che sapesse cambiare le partite anche in corsa, la sfida in casa del Leicester ne è stata la conferma definitiva.

E il pareggio in rimonta degli azzurri testimonia quanto l’allenatore sia stato abile a trasferire la personalità ad una squadra che, sì, può anche cominciare sonnacchiosa le partite, poi riesce a reagire fino ad ottenere un risultato positivo".