Tuttosport - Napoli è uno schiacciasassi che sbriciola il Bologna, un solo errore per la squadra di Gattuso

Il Napoli è uno schiacciasassi che sbriciola il Bologna per almeno tre quarti di gara, poi nell'ultima parte paga il fatto di non essere riuscito a chiuderla prima. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport all'indomani della vittoria firmata da Osimhen sul campo del Bologna, con l'unico rimpianto di non aver chiuso il match.

"Ma in ogni caso la squadra di Gattuso centra la quinta vittoria su sette partite, mantenendo ben dritta la barra. I rossoblù invece sono stati inconsistenti per larga parte del match. Quando però hanno avuto l'occasione buona al minuto 86 non l'hanno sfruttata. Colpa massima di Orsolini, il quale ha sbagliato per due volte sotto porta, mentre Palacio sempre nella stessa azione si è visto ribattere da Hysaj quella che poteva essere la stoccata decisiva. Resta sugli almanacchi a definire i contorni della sfida il gol di Victor Osimhen: ha instradato una partita in cui il Napoli aveva molto da dimostrare".