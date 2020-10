Tuttosport - Oggi test 'intermedio' per il Napoli, sabato quello decisivo: le ultime

Sospiro di sollievo in casa Napoli, ma serviranno altri controllo per avere la certezza che il pericolo Covid sia stato scongiurato. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di fare il punto sui prossimi controlli a cui verranno sottoposti gli azzurri.

"L’ottimismo, però, dovrà scontrarsi con uno step successivo, il tampone al quale il Napoli si sottoporrà oggi pomeriggio a Castelvolturno. Si tratta di un test “intermedio”, cosiddetto di sicurezza ulteriore, fino al terzo ed ultimo test molecolare antiCoronavirus, quello al quale la squadra dovrà sottoporsi sabato mattina. Se anche sabato pomeriggio, quando al Training Center di Castelvolturno (e prima che gli azzurri si mettano in viaggio per Torino) arriveranno le risposte negative dal laboratorio di analisi, allora sì che il pericolo sarà scongiurato per intero: la scienza racconta che l’incubazione del virus all’interno dell’organismo può durare dai 2 ai 7 giorni"