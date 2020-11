Tuttosport - Osimhen clamoroso: illumina con gol e due assist, poi esce e la Nigeria viene rimontata

Oltre a segnalare il problema al polso, l'edizione odierna di Tuttosport parla di un Victor Osimhen clamoroso prima di uscire in barella: "L'attaccante del Napoli ha illuminato letteralmente il match contro la Sierra Leone. Ha realizzato il 2-0 nel primo tempo, poi ha messo lo zampino con due assist nel terzo e nel quarto gol. Avanti di 4 gol, con Osimhen uscito in barella, hanno poi tirato i remi in barca subendo la rimonta".