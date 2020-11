Tuttosport - Osimhen, si teme ricaduta: tutte le valutazioni sul suo impiego

Meglio non rischiare. Si parla di Victor Osimhen, reduce dall’infortunio (lussazione anteriore della spalla destra) che si è procurato con la nazionale nigeriana, sull'edizione odierna di Tuttosport e della sua possibile convocazione per la sfida al Milan.

"Ha già ripreso ad allenarsi con il Napoli, anche se lo staff sanitario del club ha preparato per lui una ricetta fatta di terapie e di lavoro personalizzato da svolgere tra palestra e campo di gioco. Nelle due giornate di attività previste per oggi e domani, si valuterà sia il recupero organico che la condizione atletica del bomber nigeriano, per capire se sarà possibile convocarlo per la sfida contro il Milan. Magari anche solo per fargli seguire la partita dalla panchina e, eventualmente, lanciarlo nella mischia qualora se ne verificasse la necessità. Il tempo (poco) non gioca a favore del Napoli e l’idea che il calciatore possa malauguratamente procurarsi una ricaduta, dovrebbe consigliare il tecnico, il medico sociale Canonico e lo stesso calciatore, che sarebbe preferibile evitare, così da averlo al meglio per la gara contro la Roma".