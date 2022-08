Tuttosport - Ronaldo al Napoli sblocca anche Navas: il motivo

"Con Ronaldo al Napoli, come d’incanto si risolverà anche la disputa tra il 36enne costaricano ed il Psg”.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Con Ronaldo in maglia azzurra arriverebbe anche Keylor Navas". L'edizione odierna di Tuttosport conferma le indiscrezioni su un possibile approdo al Napoli di Cristiano Ronaldo, col portoghese che sbloccherebbe anche l'affare Keylor Navas.

Scrive il quotidiano: "Il portiere del Psg è in trattativa con il Napoli da diverse settimane e solo Mendes può sbloccare l’impasse che si è creata tra il suo assistito ed i parigini in merito all’entità della buonuscita: con Ronaldo al Napoli, come d’incanto si risolverà anche la disputa tra il 36enne costaricano ed il Psg”.