Tuttosport - Sarri obiettivo concreto: ADL incontra il suo agente, la situazione

Aurelio De Laurentiis è molto impegnato nelle ultime settimane, tra calcio e cinema, e non vuole perdere tempo sulla scelta del possibile nuovo allenatore. Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport racconta che "Sono continui gli incontri che sta tenendo don Aurelio, con ex dirigenti, intermediari ed agenti sportivi. Tra questi anche Fali Ramadani, procuratore di Sarri, Maksimovic e Koulibaly, e col quale si è visto nei giorni scorsi. Oltre a discutere delle prospettive future dell’allenatore toscano, è stata ribadita la volontà di non rinnovare il contratto a Maksimovic", si legge.