Tuttosport - Senza cessioni illustri, non arriverà il calciatore chiesto da Spalletti

TuttoNapoli.net © foto di PhotoViews Spalletti lo ha sempre detto ‘Se la squadra rimane questa sono contento”. L’edizione odierna di Tuttosport ricorda le parole di Luciano Spalletti in chiave calciomercato, col quotidiano che spiega come sarà l’estate in cui non ci si potranno concedere troppi sogni. “Spalletti è consapevole che dovrà fare di necessità-virtù, perché il centrocampista che ha chiesto non arriverà se prima non si provvederà a qualche cessione di peso” si legge sul quotidiano.