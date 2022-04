Tuttosport - Servono i gol: la città chiede Mertens, ma Spalletti insiste su una delusione

Spalletti non sembra intenzionato a lanciare Mertens, ma è orientato a schierare Zielinski che vive una crisi profondissima e non segna da 15 partite.

Lunedì al Maradona si sfideranno due formazioni che hanno messo in fila 13 clean sheet quest'anno, anche se il Napoli subisce gol da 8 gare di fila. Secondo Tuttosport la soluzione è segnare qualche gol in più e molto dipenderà da Osimhen e la sua spalla. Il popolo di Napoli chiede Mertens - si legge - ma Spalletti non sembra intenzionato a lanciarlo titolare. Piuttosto è orientato a schierare Zielinski che vive una crisi profondissima e non segna da 15 partite.