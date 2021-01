Tuttosport - Zaccagni è l'erede di Fabiàn: lo spagnolo ha chiesto cifra monstre per rinnovare

Zaccagni per sostituire Fabiàn? È questo lo scenario delineato dall'edizione odierna di Tuttosport, che ricostruisce la possibile volontà del Napoli una volta appurate le difficoltà di rinnovare il contratto in essere col centrocampista spagnolo.

"Il nome in ballo adesso è quello di Mattia Zaccagni, tuttocampista che il Napoli avrebbe già prenotato per il mercato estivo e arriverebbe per la sostituzione di Fabian Ruiz. Il club partenopeo non sembra intenzionato a rinnovare il contratto allo spagnolo che ha chiesto un quinquennale da 4,2 milioni a stagione. Fabian ha il contratto che scadrà nel 2023 e sarà ceduto al miglior offerente, anche per evitare che si arrivi a un braccio di ferro, come quelli in essere con Maksimovic, Hysaj e Milik".