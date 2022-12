YouGov - Che crescita del Napoli! 3° brand calcistico più forte in Italia: superate Juve e Inter

Uno studio pubblicato dall'autorevole società di analisi e ricerche di mercato YouGov Sport ha fotografato la situazione attuale dei principali club italiani in Italia

In Italia il brand AC Milan rimane in vetta alla classifica grazie ai risultati sul campo e al buon management dimostrato. La novità è rappresentata dall'entrata nella top 3 del Napoli. In Italia il Milan tiene ben saldo il primo posto, con il Real Madrid in seconda posizione e Napoli in terza: il club campano ha superato Juventus ed Inter, in netto calo rispetto all'anno scorso.

Uno studio pubblicato dall'autorevole società di analisi e ricerche di mercato YouGov Sport ha fotografato la situazione attuale dei principali club italiani in Italia e in alcuni mercati esteri rilevanti per il movimento calcistico, ovvero USA e Cina, mettendola a confronto anche con i big club europei: per farlo YouGov si è avvalso di FootballIndex, strumento proprietario della società di analisi e particolarmente utile per le ricerche di mercato che monitora notorietà, gradimento e qualità e dei brand del calcio nel mondo.

Per quanto riguarda il mercato USA troviamo in prima posizione il Real Madrid, con i risultati in Champions League che hanno un peso specifico davvero elevato. Secondo posto per il Manchester United, terzo per il Barcellona. In crescita il Liverpool, oggi al quarto posto. Per trovare il primo club italiano bisogna scendere all'ottava posizione: c'è il Milan, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dietro ai rossoneri ci sono Inter, Juventus e Roma, a dimostrazione di come la Serie A stia dando segnali di ripresa secondo i tifosi americani.

In Cina, invece, il Milan si afferma come secondo brand più forte nel mercato asiatico sorpassando il Barcellona. Al primo posto il Real Madrid, che consolida il primato dopo la vittoria dell'ultima Champions League. Inter e Juventus, invece, rispettivamente in quarta e sesta posizione.