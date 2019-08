Icardi, ultimo tentativo! CorSport - Pronto investimento da 135mln, risposta entro 48 ore

Massimo due giorni, dunque 48 ore, e si concluderà la telenovela Mauro Icardi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha fatto tutto il possibile e ora aspetta semplicemente una risposta definitiva da Milano. Sono pronti 65 milioni per l'Inter e per il calciatore settanta al lordo d'ingaggio per cinque anni, per un totale di 135 milioni pronti ad essere investiti per l'argentino che, però, non ha mai aperto all'ipotesi Napoli. Per questo il tempo sta per scadere e quando la parola 'fine' sarà ben evidente, il Napoli procederà alla chiusura della trattativa con Fernando Llorente.