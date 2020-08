Il 2001 Riccardi onorato di vestire la maglia del Napoli: si ripete il 'fenomeno' Zaniolo?

L'ultima idea della Roma è quella di offrire al Napoli, per Milik, Under più Alessio Riccardi, talento classe 2001, cresciuto nel vivaio giallorosso. Il centrocampista ha altre proposte ma sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli. Per il Napoli potrebbe verificarsi il 'fenomeno' Zaniolo, ovviamente con proporzioni meno spettacolari: l'ex Fiorentina, infatti, rientrò nella trattativa Nainggolan con l'Inter ed esplose. Lo perse il club nerazzurro per avere il belga. Potrebbe succedere lo stesso con Riccardi. Una suggestione.