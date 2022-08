Il borsino del mercato - C'è Simeone, ora Raspadori e l'attesa per due colpi alla Anguissa

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi nella sessione estiva

Con appena 24 ore di ritardo rispetto all'addio di Petagna, il Napoli ha definito ogni dettaglio per l'arrivo di Giovanni Simeone dal Verona (17 gol senza rigori e 6 assist nell'ultimo campionato) in prestito per 3,5mln di euro e diritto di riscatto intorno ai 12 (più o meno le cifre ricavate dal Monza) che può diventare obbligo in caso di qualificazione Champions o un bottino di gol notevole. Sussulto importante per il Napoli, dopo l'arrivo di Sirigu, per sbloccare un mercato che rischiava di impantanarsi anche per questo giro di punte che sulla carta porta un chiaro miglioramento.

L'attesa di Spalletti però è sempre sul doppio fronte: il portiere, col Napoli che continua a trattare col PSG per rientrare nei parametri per l'ingaggio faraonico di Keylor Navas (nettamentre avanti ora rispetto a Kepa), ma anche il fantasista dietro Osimhen (che all'occorrenza può fare più ruoli), ovvero Giacomo Raspadori: la distanza col Sassuolo s'è assottigliata, ma bisogna alzare la base fissa intorno ai 30mln di euro e rendere più raggiungibili i 4-5mln di euro di bonus.

La novità delle ultime ore riguarda anche il sostituto di Fabian, sempre con la valigia pronta destinazione Psg. Piacciono sempre Nandez e Barak, ma il Napoli ha allacciato i contatti col Tottenham per Tanguy Ndombele, classe '96 fuori dal progetto di Conte ed ai margini della squadra: fu pagato 70mln dagli inglesi, ha un ingaggio a doppia cifra e come Navas può arrivare solo con la massicia partecipazione del Tottenham (come accaduto già a gennaio col Lione).

Operazioni minori - Ceduto Contini in prestito alla Sampdoria, il terzo portiere sarà ancora Marfella. Giuntoli deve ancora cedere diversi esuberi, a partire da D'Ursi e Palmiero che hanno richieste in B oltre a giocatori aggregati al gruppo come Zedadka ed anche Ounas, in scadenza a giugno. da valutare invece il futuro di Gaetano (c'è sempre la Cremonese alla finestra) e soprattutto Zerbin che è stato il giocatore tra quelli rientrati che più s'è messo in evidenza.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (rinnovo)

Anguissa 100% (riscatto, Fulham)

Olivera 100% (a titolo definitivo, Getafe)

Kvaratskhelia 100% (a titolo definitivo, Dinamo Batumi)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, Brighton)

Kim Min-jae 100% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

Sirigu 100% (parametro zero)

Simeone 99%

Raspadori 60%

Navas 50%

Ndombele 30%

Kepa 10%

Barak 10%

Nandez 10%



IN USCITA

Insigne 100% (svincolato)

Ghoulam 100% (svincolato)

Malcuit 100% (svincolato)

Ospina 100% (svincolato)

Mertens 100% (svincolato)

Tuanzebe 100% (fine prestito)

Machach 100% (a titolo definitivo, Ionikosi)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Cioffi 100% (in prestito, Pontedera)

Sgarbi 100% (in prestito, Renate)

Mezzoni 100% (in prestito, Ancona)

Vergara 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Coli Saco 100% (in prestito, Pro Vercelli)

D'Agostino 100% (in prestito, Juve Stabia)

Koulibaly 100% (a titolo definitivo, Chelsea)

Luperto 100% (prestito con obbligo, Empoli)

Ferrari 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Folorunsho 100% (in prestito, Bari)

Contini 100% (in prestito, Sampdoria)

Petagna 100% (in prestito con obbligo condizionato, Monza)

Zedadka 95% (in prestito)

Palmiero 95% (in prestito)

Fabian 80%

Ounas 70%

Gaetano 50%

Demme 40%

Zerbin 30%

Politano 15%

Zielinski 10%

Osimhen 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Marfella*, Sirigu

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Kim

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano*

ATTACCO: Lozano, Politano, Osimhen, Ounas, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2027 - Olivera, Ostigard

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano, Anguissa

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini, Zerbin, Kim (+2)

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Zielinski

2023 - Fabian, Meret, Ounas, Juan Jesus, Sirigu

