Il borsino del mercato - Politano il quarto acquisto. Ed il Napoli lavora ad altri quattro: è rivoluzione

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

E' arrivato l'annuncio del quarto acquisto. Dopo Demme, Lobotka e Rrahmani, il Napoli infatti ha annunciato l'acquisto di Matteo Politano dall'Inter, in prestito per 18 mesi per 2,5mln con obbligo di riscatto fissato a 19mln più altri 2 di bonus legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.

Il Napoli però resta tra i club più attivi sul mercato e nelle ultime ore ha mosso passi concreti per altre tre operazioni: il club azzurro è vicino a Ricardo Rodrigurez, in uscita dal Milan: l'affare può andare in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto a non più di 5-6mln di euro. Il Napoli è deciso anche su Andrea Petagna, classe '95 che la Spal non vende a gennaio (neanche a fronte di una proposta di 22mln di euro come quella presentata dal Napoli) e per questo si sta provando a definire l'affare per giugno su cifre inferiori, intorno ai 17mln di euro. Stesso discorso per Marash Kumbulla, classe 2000 tra le rivelazioni del campionato: col Verona c'è già l'intesa per circa 20mln di euro, bonus compresi, ed ora serve l'ok dell'agente che nei giorni scorsi ha incontrato anche l'Inter. da non trascurare la situazione Amrabat, ferma - anche qui con l'accordo col Verona già trovato - per le richieste dell'agente di una clausola bassa (evidentemente per non precludersi il passaggio in una big, considerando il Napoli una tappa intermedia) e di commissioni molto alte. Potenzialmente altri quattro colpi che ad ogni modo certificano la rivoluzione che avverrà in estate.

In uscita, dopo l'addio di Tonelli in prestito con obbligo, resta con la valigia pronta Amin Younes. L'ex Ajax ha rifiutato il prestito a Sampdoria o Genoa e quindi resta la possibilità Torino o estero, in particolare la Germania dove le richieste non mancano. Nonostante il possibile arrivo di Rodriguez, non è semplice la partenza di Ghoulam, per l'ingaggio pesante ma soprattutto per le condizioni dell'algerino che non sarebbe pronto per giocare nell'eventuale nuova esperienza.

IN ENTRATA

Demme 100% (a titolo definitivo, Lipsia)

Lobotka 100% (a titolo definitivo, Celta Vigo )

Rrahmani 100% (a titolo definitivo, Verona)

Politano 100% (prestito con obbligo, Inter)

Petagna 75% (per giugno, Spal)

Rodriguez 70% (prestito con diritto, Milan)

Kumbulla 30% (per giugno, Verona)

Amrabat 15% (per giugno, Verona)

Pinamonti 10% (Genoa)

IN USCITA

Ciciretti 100% (prestito con diritto di riscatto, Empoli)

Tutino 100% (in prestito, Empoli)

Gaetano 100% (in prestito, Cremonese)

Tonelli 100% (prestito con obbligo di riscatto, Sampdoria)

Younes 80%

Ghoulam 30%

Llorente 15%

Hysaj 5%

Mertens 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Elmas**, Demme, Lobotka

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente, Politano

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2024 - Di Lorenzo, Elmas, Lozano, Demme, Lobotka, Rrahmani, Politano

2023 - Allan, Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione)

2022 - Ghoulam*, Insigne, Mario Rui, Ospina, Malcuit

2021 - Zielinski*, Milik*, Hysaj*, Maksimovic*, Karnezis, Llorente

2020 - Mertens*, Callejon*

*clausola

Per commenti e suggerimenti puoi scrivermi su Twitter o Instagram