Il dato che inchioda Spalletti: Mertens in campo 54' in tre sfide scudetto giocate al Maradona

Il motivo principale delle difficoltà offensive del Napoli in alcune gare fondamentali risiede nella eccessiva solitudine patita da Osimhen in attacco, soprattutto nelle ultime giornate, quando c'è stata la definitiva eclissi di Zielinski. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport: "Domenica contro il Sassuolo il polacco è rimasto in panchina, forse perché Spalletti lo aveva atteso fin troppo: è a secco dalla gara contro l'Atalanta dello scorso 4 dicembre, vale a dire ben 17 gare senza mai andare in gol.

Ci si chiede perché Mertens non è stato utilizzato al fianco di Osimhen un po' prima di arrivare alla crisi recente. Ma soprattutto, perché il coach non ha deciso di affidarsi al miglior bomber nella storia del Napoli in tre sfide che, vincendole, avrebbero permesso di balzare al primo posto in classifica. Contro Inter (1-1), Milan (0-1) e Fiorentina (2-3), Mertens è stato schierato per 6', 14' e 34' ed il totale fa 54”, troppo poco rispetto a quelle che erano le necessità della squadra azzurra