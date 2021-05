Il destino resta nelle mani del Napoli

Dopo il pari interno col Cagliari, il Napoli resta in piena corsa Champions. Gli azzurri sono ancora artefici del proprio destino e vincendo le ultime 4 gare di campionato saranno qualificati matematicamente alla prossima Champions League. A favorire il Napoli sono gli incastri dei risultati delle squadre in lotta e in particolare lo scontro diretto tra Juventus e Milan di domenica prossima.

QUOTA 79 – Vincendo tutte le prossime quattro gare il Napoli raggiungerebbe quota 79. In caso di pari tra Juventus e Milan e con entrambe poi vincitrici nelle ultime 3 partite (in quel caso l’Atalanta potrebbe arrivare al massimo a 78 punti per via dello scontro diretto col Milan) anche rossoneri e bianconeri arriverebbero a quota 79. Grazie alla classifica avulsa tra le tre però il Napoli sarebbe minimo terzo (Juventus 7 punti, Napoli 6 e Milan 4). Stesso discorso se la Lazio vincesse le ultime 4 gare più il recupero col Torino raggiungendo anch’essa 79 punti (Juve 11 punti, Napoli 9, Milan 7, Lazio 7). Se invece una tra Juve e Milan perdesse allora automaticamente sarebbe esclusa arrivando al massimo a 78 punti, aspettando poi il risultato di Atalanta-Milan.