Il Giornale - Vincere la Coppa Italia può valere a Gattuso ricco rinnovo: le cifre

La Coppa Italia in bacheca potrebbe valere a Rino Gattuso non solo un prolungamento del contratto ma anche un cospicuo aumento dell’ingaggio. Questa l’indiscrezione diffusa dall’edizione odierna de ‘Il Giornale’, che scrive in riferimento al tecnico del Napoli: “Battere l’Inter e poi provare a vincere la Coppa Italia può valergli anche garanzia di adeguamento economico”.

Il quotidiano parla di 3 milioni netti di ingaggio per la prossima stagione, la metà per quella in corso, ricordando come ad aprile il tecnico abbia devoluto un suo stipendio ai dipendenti del club.