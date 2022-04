Il Maradona torna al 100%, atmosfera magica con la Fiorentina: in 55mila a spingere il Napoli

Perché in piena lotta-Scudetto c'è un Napoli da spingere e la città lo sa. Saranno quasi 55 mila i tifosi che riempiranno lo stadio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la prima al Maradona con il ritorno alla capienza al 100%. Napoli-Fiorentina, si prevede un'atmosfera magica. Perché in piena lotta-Scudetto c'è un Napoli da spingere e la città lo sa. Saranno quasi 55 mila i tifosi che riempiranno lo stadio, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport:

"Il «Maradona» è per loro, per quei 54.726 che finiranno per riempire il proprio tempio e lo trascineranno in un’atmosfera (quasi) magica, persino surreale: c’è ancora qualche posto, ma sono veramente pochi, restano alcune Curve inferiori e qualche Posillipo superiore, però la febbre a 90′ ha spinto la società a intervenire sui social, per evitare che la folla produca caos".