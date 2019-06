"Il magnifico fa bello l'Italia", i quotidiani si inchinano a Insigne: "45' da fuoriclasse, gol che resterà nella storia"

È Lorenzo Insigne il migliore in campo all’unanimità per i quotidiani oggi in edicola dopo la prestazione contro la Bosnia.

GAZZETTA 7,5: “Gol capolavoro, assist che vale il successo e un tempo da fuoriclasse a tutto campo. Peccato per i primi 45’ fuori fase: non si può avere tutto”.

CORRIERE DELLO SPORT 8: "Il Magnifico fa bella l'Italia Dopo il gioiello con la Grecia, un altro gol bellissimo. Il sesto in azzurro. Primo tempo in ombra nel quale inizia largo a sinistra prima di avvicinarsi a Quagliarella. Nella ripresa però dà spettacolo. Segna, sfiora il raddoppio e serve l’assist del 2-1".

TUTTOSPORT 8: "Un gol destinato a passare alla storia: destro al volo dal limite dell’area su angolo di Bernardeschi a sparare la palla sul primo palo. Solo applausi, please! Ma tanti! Sfiora il raddoppio di testa".